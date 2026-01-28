Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.01.2026 22:30:22

Fair Isaac Corporation Q1 Income Rises

(RTTNews) - Fair Isaac Corporation (FICO) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $158.37 million, or $6.61 per share. This compares with $152.53 million, or $6.14 per share, last year.

Excluding items, Fair Isaac Corporation reported adjusted earnings of $175.61 million or $7.33 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.4% to $511.96 million from $439.97 million last year.

Fair Isaac Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $158.37 Mln. vs. $152.53 Mln. last year. -EPS: $6.61 vs. $6.14 last year. -Revenue: $511.96 Mln vs. $439.97 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ Next quarter revenue guidance: $ Full year EPS guidance: $ 38.17 Full year revenue guidance: $ 2.35 B

