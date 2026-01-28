Fair Isaac Aktie 929264 / US3032501047
|
28.01.2026 22:30:22
Fair Isaac Corporation Q1 Income Rises
(RTTNews) - Fair Isaac Corporation (FICO) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $158.37 million, or $6.61 per share. This compares with $152.53 million, or $6.14 per share, last year.
Excluding items, Fair Isaac Corporation reported adjusted earnings of $175.61 million or $7.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.4% to $511.96 million from $439.97 million last year.
Fair Isaac Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $158.37 Mln. vs. $152.53 Mln. last year. -EPS: $6.61 vs. $6.14 last year. -Revenue: $511.96 Mln vs. $439.97 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ Next quarter revenue guidance: $ Full year EPS guidance: $ 38.17 Full year revenue guidance: $ 2.35 B
27.01.26
|Ausblick: Fair Isaac stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
04.11.25
|Ausblick: Fair Isaac präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte schwach. Der DAX tendierte ebenso zu Verlusten. An der Wall Street war keine klare Richtung zu erkennen. Die Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte fester.