Starlink Aktie US0000STAR01
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07.09.2026 07:38:00
FAI Technik installiert künftig Starlink in Geschäftsflugzeugen
FAI Technik ist nach eigenen Angaben ab sofort autorisierter Händler und Installateur für Starlink. Das Unternehmen stattet Geschäftsflugzeuge mit dem System an seiner Wartungsbasis am Flughafen Nürnberg aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!