Fagerhult Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fagerhult Registered hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 SEK, nach 0.490 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.86 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.03 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.170 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1.88 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch