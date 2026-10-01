Factset Research Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Factset Research Systems gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Factset Research Systems 4.03 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 634.7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 596.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 14.57 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15.55 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Factset Research Systems 2.48 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2.32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch