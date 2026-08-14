FACT II Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FACT II Acquisition A hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch