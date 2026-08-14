FACT II Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FACT II Acquisition A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.070 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch