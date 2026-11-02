Facor Alloys legte Quartalsergebnis vor

Facor Alloys liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Facor Alloys die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.18 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.190 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.4 Millionen INR – eine Minderung von 46.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch