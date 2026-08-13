Facor Alloys: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Facor Alloys gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1.13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 512.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 0.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch