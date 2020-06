Facebook-Aktie mit Unilever-Entschdeidung zu Werbeaussetzung unter Druck

Von Jon Swartz

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Entscheidung des Konsumgüterkonzerns Unilever, mindestens für den Rest des Jahres keine Werbung mehr auf Facebook und Twitter zu schalten, setzt die Aktie von Facebook am Freitag unter Druck. Die Papiere verlieren 7,5 Prozent auf 218,04 Dollar.

Zur Begründung verwies der Konzern auf Hassreden und spaltende Inhalte auf Plattformen von Facebook. Aus diesem Grund werde es dort 2020 keinerlei Werbeschaltungen der Unilever plc mehr geben, möglicherweise auch darüber hinaus, hiess es. Für Facebook ist das eine schlechte Nachricht, generiert der US-Konzern seinen Umsatz doch fast ausschliesslich aus Werbung. Unilever hat dieses Jahr bereits mehr als 11,8 Millionen Dollar für Werbung auf Facebook und Instagram ausgegeben, so Berechnungen der Marketingfirma Pathmatics.

Die Entscheidung von Unilever markiert eine weitere Zuspitzung in den Bemühungen, Veränderungen bei Facebook und anderen Plattformen zu erzwingen. Mehr als 90 Unternehmen haben mittlerweile ihre Absicht angekündigt, die Werbung auf Facebook auszusetzen, seit Bürgerrechtsgruppen dazu aufgerufen haben, die Werbeausgaben für Juli von Facebook abzuziehen.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg kündigte als Reaktion am Freitag weitere Schritte an, um hasserfüllte Inhalte in Anzeigen zu eliminieren, falsche Behauptungen in Bezug auf die US-Wahlen 2020 einzudämmen und Fortschritte gegen rassistische Kommentare zu erzielen.

"Wir investieren jedes Jahr Milliarden von Dollar, um unsere Plattformen sicher zu halten, und arbeiten kontinuierlich mit externen Experten zusammen, um unsere Richtlinien zu überprüfen und zu aktualisieren", sagte ein Facebook-Sprecher in einer Erklärung gegenüber MarketWatch. "Wir wissen, dass wir noch mehr Arbeit vor uns haben, und wir werden weiter mit Bürgerrechtsgruppen und anderen Experten zusammenarbeiten, um noch mehr Werkzeuge, Technologien und Strategien zu entwickeln, um diesen Kampf fortzusetzen".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2020 15:24 ET (19:24 GMT)