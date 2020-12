Facebook-Aktie aktuell: Facebook wird ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt die Aktie von Facebook. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0.4 Prozent auf 185.26 CHF.

Die Facebook-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 185.26 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 3'700 Punkten notiert.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 10.47 USD je Facebook-Aktie.

Facebook ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Facebook ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Facebook Inc. gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschliesslich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.

Redaktion finanzen.net