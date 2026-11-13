FACC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FACC präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.21 EUR gegenüber -0.020 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 273.8 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 213.0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch