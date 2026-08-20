FACC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FACC lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FACC ein EPS von 0.200 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 268.2 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FACC einen Umsatz von 253.7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch