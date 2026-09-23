FACC Aktie 24617655 / AT00000FACC2
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23.09.2026 12:41:55
FACC baut Kabinenfertigung in Kroatien aus
FACC hat seinen Standort im kroatischen Jakovlje erweitert und die Produktionsfläche dort verdreifacht. In den Ausbau, den das Unternehmen am Montag eröffnete, flossen nach eigenen Angaben 36 Millionen Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
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