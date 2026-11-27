Fabryka Farb i Lakierow Sniezka stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.84 PLN, nach 3.16 PLN im Vorjahresvergleich.

Fabryka Farb i Lakierow Sniezka hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 249.0 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254.4 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch