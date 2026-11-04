Fabrinet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fabrinet stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2.86 USD. Im letzten Jahr hatte Fabrinet einen Gewinn von 2.66 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 1.47 Milliarden USD gegenüber 978.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch