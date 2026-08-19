Fabrinet vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fabrinet hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.42 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44.64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.32 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 909.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13.05 USD, nach 9.17 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4.64 Milliarden USD gegenüber 3.42 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch