Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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17.03.2026 16:12:45
Fabrinet Stock Falls 4% Over Announcement Of Partnership With IPronics
(RTTNews) - Shares of Fabrinet (FN) are moving down about 4 percent on Tuesday morning trading following the announcement of its partnership with iPronics, a provider of programmable silicon photonics for AI datacenter networking.
The company's stock is currently trading at $491.61, down 4.14 percent or $21.21, over the previous close of $512.82 on the New York Stock Exchange. It has traded between $148.55 and $632.99 in the past one year.
Under the partnership, iPronics will establish a SiPh packaging and assembly manufacturing line for next generation AI optical circuit switches at Fabrinet
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
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