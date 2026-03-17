Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’983 0.8%  SPI 18’071 0.7%  Dow 47’135 0.4%  DAX 23’783 0.9%  Euro 0.9063 0.0%  EStoxx50 5’792 0.9%  Gold 5’008 0.0%  Bitcoin 58’435 -0.8%  Dollar 0.7860 -0.3%  Öl 101.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Sika41879292Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Alphabet und Tesla im Fokus - Wie die Tech-Giganten gegen steigende Strompreise kämpfen
Aktie im Blick: DroneShield setzt auf Expansion und Marktchancen
Swiss Re-Aktie mit Gewinnen: Rückversicherer schliesst Langlebigkeitsrückversicherung über 2 Milliarden Dollar ab
Deutsche Telekom im Fokus: Morgan Stanley listet seine fünf Top-Telekomwerte Europas
Siemens Energy-Aktie schwankt: Ist jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt?
Suche...
Plus500 Depot

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.03.2026 16:12:45

Fabrinet Stock Falls 4% Over Announcement Of Partnership With IPronics

Eli Lilly
768.72 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Shares of Fabrinet (FN) are moving down about 4 percent on Tuesday morning trading following the announcement of its partnership with iPronics, a provider of programmable silicon photonics for AI datacenter networking.

The company's stock is currently trading at $491.61, down 4.14 percent or $21.21, over the previous close of $512.82 on the New York Stock Exchange. It has traded between $148.55 and $632.99 in the past one year.

Under the partnership, iPronics will establish a SiPh packaging and assembly manufacturing line for next generation AI optical circuit switches at Fabrinet

Nachrichten zu Eli Lilly

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Eli Lilly

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:10 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Infineon Technologies AG
10:01 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Sandoz
09:12 Marktüberblick: Commerzbank im Fokus
08:52 SMI zeigt leichte Erholungstendenzen
07:10 Hebelprodukte: Chance mit Risiko? Wir erklären Knock-out, Volatilität & Kosten. Jetzt Finanz.Punkt.
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
16.03.26 Roche modernisiert Kapitalstruktur und schafft den Genussschein ab
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’983.46 17.03.2026 16:08:05
Long 11’982.15 18.40 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 768.72 -1.00% Eli Lilly

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie verliert zweistellig: Chefin Gupta tritt zurück - Clozel wird Interims-CEO
Roche-Aktie profitiert: Pharmariese erweitert KI-Infrastruktur mit NVIDIA-Technologie
NVIDIA-Aktie im Fokus: Start der GTC-Konferenz - Erwartungen an Jensen Huang
NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Konzernchef Huang sieht genug Nachfrage für Billionen-Geschäft
Rüstungsaktien im Minus: HENSOLDT, RENK, Rheinmetall und TKMS unter Druck
BYD-Aktie beflügelt: Absatzprognosen und Durchbruch bei der Batterietechnologie erfreuen Anleger
Rüstungstitel im Aufwind: Darum steigen die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Offizielles Angebot: UniCredit will Commerzbank-Aktien übernehmen - Coba sieht keine Gesprächsgrundlage
Kryptomarkt erholt sich: Bitcoin und Co. im Plus
SMI letztlich im Plus -- DAX schliesst freundlich -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich leicht im Minus

Top-Rankings

KW 11: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 11: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 11: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.