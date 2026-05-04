Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
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04.05.2026 23:16:04
Fabrinet Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Fabrinet (FN) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $125.21 million, or $3.45 per share. This compares with $81.29 million, or $2.25 per share, last year.
Excluding items, Fabrinet reported adjusted earnings of $134.86 million or $3.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 38.8% to $1.21 billion from $871.79 million last year.
Fabrinet earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $125.21 Mln. vs. $81.29 Mln. last year. -EPS: $3.45 vs. $2.25 last year. -Revenue: $1.21 Bln vs. $871.79 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.72 To $ 3.87 Next quarter revenue guidance: $ 1.25 B To $ 1.29 B
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