Fabrica Communications stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fabrica Communications hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 46.18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35.49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.81 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch