Fabasoft veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fabasoft hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.290 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Fabasoft im vergangenen Quartal 26.1 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fabasoft 22.5 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch