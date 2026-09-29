Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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29.09.2026 09:17:00
FAA stellt Zulassung der Boeing 737 Max 10 wegen Softwareproblem zurück
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
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07:55
|Boeing: Softwareproblem verzögert Zulassung neuer Flugzeugvariante (Spiegel Online)
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28.09.26
|Software glitch will delay US approval of newest Boeing 737 (Financial Times)
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28.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
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28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
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28.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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28.09.26
|Boeing-Aktie kräftig im Minus: Neue Software-Panne bei der 737 Max (AWP)
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28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
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28.09.26
|Boeing mit Softwareproblem bei 737 MAX - Aktie fällt (AWP)
Analysen zu Boeing Co.
|28.09.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
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|28.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|23.09.26
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|21.09.26
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|28.09.26
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|28.09.26
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|23.09.26
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|21.09.26
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|14.09.26
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|28.04.25
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|24.01.25
|Boeing Neutral
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|28.10.24
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|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.