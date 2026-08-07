Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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07.08.2026 10:46:21
FAA ordnet Rissprüfungen an 470 Boeing 737 Max an
Boeing zur Prüfung von rund 470 Maschinen des Typs 737 Max auf Risse an einer Ecke der vorderen Tür. Was der Hersteller zum Hintergrund sagt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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