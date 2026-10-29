F5 Networks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

F5 Networks präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte F5 Networks ein EPS von 3.26 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 917.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 810.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 12.52 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 11.80 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.64 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.09 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3.42 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch