F3 Uranium: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

F3 Uranium hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte F3 Uranium -0.030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch