Thales Aktie 524726 / FR0000121329
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03.07.2026 21:02:00
F126-Aus belastet Thales mit 450 Millionen Euro - Aktie im Fokus
Der Abbruch des deutschen F126-Fregattenprogramms belastet Thales mit einer Sonderbelastung von rund 450 Millionen Euro. Dennoch zeigt sich der Rüstungskonzern für 2026 optimistischer.
Die niederländische Werft Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) war zunächst der Hauptauftragnehmer gewesen, und Thales einer der Subaunternehmer. Der Konzern kündigte an, eine Entschädigung für die im Rahmen des Projekts geleistete Arbeit einzufordern.
Trotz des Ergebnisbelastung erklärte Thales, dass sein Rüstungsgeschäft weiterhin von einer positiven Dynamik profitiere, und hob seine Ziele für den Auftragseingang und die Cash-Generierung im Jahr 2026 an. Der Konzern erwartet nun ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill ratio) von über 1,1 statt über 1,0 sowie eine Cash-Conversion-Rate zwischen 100 und 110 Prozent. Hier lag die Prognose bisher bei 95 bis 100 Prozent.
DOW JONES
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