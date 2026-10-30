F-Secure stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

F-Secure hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte F-Secure ein EPS von 0.040 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40.5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch