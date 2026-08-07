F&G Annuities Life präsentierte Quartalsergebnisse

F&G Annuities Life hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

F&G Annuities Life hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.260 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.67 Prozent auf 1.42 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch