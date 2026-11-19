F&F präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

F&F hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 521.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 939.00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 474.18 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 452.30 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch