F&F präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

F&F hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1720.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2612.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 474.26 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 452.12 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch