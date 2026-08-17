f-code legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

f-code liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat f-code die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32.61 JPY, nach 26.29 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.30 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch