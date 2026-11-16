f-code hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

f-code präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 34.75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31.89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4.43 Milliarden JPY gegenüber 3.19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch