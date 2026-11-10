F(a)N Communications präsentierte Quartalsergebnisse

F(a)N Communications präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.96 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.76 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1.75 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.78 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch