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12.08.2026 06:37:00
F(a)N Communications präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
F(a)N Communications hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte F(a)N Communications 4.59 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.79 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.70 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.ch
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