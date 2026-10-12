F&A AQUA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

F&A AQUA hat am 09.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 36.69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte F&A AQUA 16.72 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 19.48 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch