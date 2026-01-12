|
12.01.2026 06:37:00
F&A AQUA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
F&A AQUA hat am 09.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21.64 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15.70 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat F&A AQUA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88.19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9.73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
