EZCORP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EZCORP hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.43 USD gegenüber 0.340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 336.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 447.1 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2.07 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei EZCORP ein Gewinn pro Aktie von 1.42 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.69 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 32.99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1.27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch