EZCORP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

EZCORP hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.340 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 418.8 Millionen USD gegenüber 311.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch