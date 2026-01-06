|
06.01.2026 11:28:40
EZB/Villeroy de Galhau: US-Politik untergräbt Vertrauen in Dollar
DOW JONES--Die Politik der US-Regierung schwächt nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau das Vertrauen der Anleger in den US-Dollar und treibt die Suche nach Alternativen an. "Diese US-Politik untergräbt das Vertrauen globaler Investoren in auf Dollar lautende Vermögenswerte und wird wahrscheinlich den schrittweisen Trend zur Diversifizierung anheizen", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Die Sorge, dass die US-Regierung die Weltleitwährung zur Durchsetzung ihrer Interessen nutzen könnte, nage am Vertrauen der Investoren.
Villeroy zufolge tragen Angriffe auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, Zweifel an der Haushaltsdisziplin Washingtons und Strafzölle zu den Bedenken bei. Hinzu komme die Befürchtung, dass die Regierung von Präsident Donald Trump das auf dem Dollar basierende Zahlungssystem als Waffe einsetzen könnte, fügte er hinzu.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
