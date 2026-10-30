|
30.10.2026 10:00:00
EZB: Unternehmen sehen etwas langsameren Rückgang der Lohnforderungen
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Grossunternehmen im Euroraum rechnen nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) damit, dass die Lohnanstiege sich etwas weniger deutlich als zuletzt erwartet verlangsamen werden. "Im Durchschnitt deuten die quantitativen Angaben der Kontakte darauf hin, dass sich das Lohnwachstum voraussichtlich von 3,2 Prozent im Jahr 2025 auf 3,0 Prozent im Jahr 2026 und 2,9 Prozent im Jahr 2027 abschwächen wird. Dies entspricht einer moderateren Verlangsamung als in früheren Umfragerunden", berichtet die EZB im Ergebnis einer Umfrage, die sie regelmässig im Vorfeld von EZB-Ratssitzungen durchführt.
Im Einklang damit hätten rund 40 Prozent der Kontakte die Ansicht vertreten, dass der durch den Konflikt im Nahen Osten verursachte Inflationsanstieg zu höheren Lohnforderungen führen würde oder zumindest dieses Risiko berge (gegenüber 20 Prozent in der vorherigen Umfragerunde). Die meisten erwarteten jedoch weiterhin keine nennenswerten Auswirkungen auf das Lohnwachstum und verwiesen dabei auf die gedämpften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die verhaltenen Beschäftigungsaussichten.
40 Prozent der Unternehmen gaben zudem an, dass die Geschäftstätigkeit in ihrem Sektor vom Konflikt im Nahen Osten zurückgegangen sei, während 20 Prozent von einem Anstieg sprachen. Die meisten betonten jedoch die Auswirkungen auf die Kosten: Fast 80 Prozent gaben an, dass die Kosten gestiegen seien.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.