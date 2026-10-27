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27.10.2026 10:07:40
EZB: Tempo der Kreditvergabe an Unternehmen im September konstant
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im September nicht verändert. Nach einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen wie im August mit einer Jahresrate von 4,2 Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Kreditvergabe um 13 Milliarden Euro, nachdem sie im Vormonat um 11 Milliarden Euro zugelegt hatte.
Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer unveränderten Jahresrate von 2,4 Prozent. Die Kreditvergabe an den Privaten Sektor nahm ebenfalls unverändert um 3,6 Prozent zu und die an den Staat sank um 0,4 (August: minus 0,6) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 3,1 (3,1) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 3,0 (3,1) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 4,8 (5,0) Prozent.
Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im September mit einer unveränderten Jahresrate von 3,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 3,4 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 2,7 (2,9) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
October 27, 2026 05:07 ET (09:07 GMT)
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