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24.11.2026 12:43:39
EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 10,922 Milliarden Euro zu
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 10,922 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 53 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 7,645 Milliarden Euro mehr an Liquidität.
Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 25. November 2026 valutiert und ist am 24. Februar 2027 fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im August begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 3,277 Milliarden Euro hatte.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2026 06:44 ET (11:44 GMT)
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