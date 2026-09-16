EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 72 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen vier Banken 72 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten fünf Banken eine Summe von 131 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,11 (zuvor: 3,88) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

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September 16, 2026 05:01 ET (09:01 GMT)