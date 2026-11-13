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13.11.2026 08:19:40
EZB/Schnabel: Deutschlands exportgetriebenes Geschäftsmodell nicht tragfähig
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die schon länger anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ist nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nicht auf das schwächere Exportwachstum und eine schlechtere Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zurückzuführen, sondern auf eine schwache Binnennachfrage. In einer in Vilnius gehaltenen Rede machte Schnabel dafür die häufig gelobten deutschen Reformen von Anfang der 2000er Jahre verantwortlich und bezeichnete Deutschlands exportgetriebenes Geschäftsmodell als "nicht mehr tragfähig".
"Da sich das Exportwachstum abgeschwächt hat, wird die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands oft auf eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit zurückgeführt. Dies hat zwar eine Rolle gespielt, aber schwindende Exportmarktanteile als Hauptursache der Stagnation zu betrachten, ist eine Fehldiagnose des Problems", sagte sie laut veröffentlichtem Redetext und fuhr fort: "Vielmehr ist es eine anhaltende Schwäche der Binnennachfrage, die die deutsche Wirtschaft anfälliger für Krisen im Ausland macht als andere. Insbesondere in einer stärker fragmentierten Welt ist ihr exportgetriebenes Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig."
Schnabel verwies darauf, dass der Konsum in Deutschland seit 1999 um durchschnittlich weniger als 1 Prozent pro Jahr gewachsen sei - deutlich weniger als in den meisten anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Die Anfang der 2000er Jahre durchgeführten Reformen hätten das Reallohnwachstum "ganz bewusst" gedämpft. "Diese politischen Massnahmen drückten die Lohnquote und erhöhten die Unternehmensgewinne sowie die Ersparnisse, was sich im starken Anstieg des deutschen Leistungsbilanzüberschusses widerspiegelte", resümierte Schnabel.
Da die Inlandsinvestitionen verhalten blieben, wurden diese Ersparnisse im Grunde exportiert und finanzierten das Wachstum andernorts. "Hätten die deutschen Haushalte und Unternehmen in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr konsumiert und investiert, wäre der Handelsüberschuss zwar geringer ausgefallen, das BIP-Wachstum wäre aber wahrscheinlich stärker und ausgewogener gewesen", argumentierte die EZB-Direktorin.
Auch heute noch übersteige der deutsche Leistungsbilanzüberschuss deutlich das Niveau, das den wirtschaftlichen Fundamentaldaten entspräche. Schätzungen der Europäischen Kommission zufolge wäre für Deutschland eigentlich ein Leistungsbilanzüberschuss von etwa 1,2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erwarten.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
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