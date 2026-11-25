DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinen Beratungen am Mittwoch laut einer Meldung des Handelsblatts keinen Beschluss zu einer Erhöhung der Mindestreserve gefasst. Wie das Blatt unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Personen schreibt, haben sich die Entscheidungsträger lediglich in allgemeiner Form über das strittige Thema ausgetauscht. Mit einer Entscheidung sei frühestens beim Zinsentscheid im Dezember, möglicherweise aber auch erst im Frühjahr 2027 zu rechnen.

Die Banken im Euro-Raum müssen derzeit 1 Prozent ihrer Einlagen unverzinst bei der EZB vorhalten. Zuletzt hatten sich Spekulationen verdichtet, dass die EZB bereits bei dieser Sitzung beschliessen könnte, die Mindestreserve auf 2 Prozent zu verdoppeln. Laut Meldung des Handelsblatts gibt es jedoch weiteren Gesprächsbedarf.

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November 25, 2026 05:40 ET (10:40 GMT)