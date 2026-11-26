Von Hans Bentzien

DOW JONES--Viele Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) hätten am 29. Oktober nach Aussagen der EZB für eine sofortige Zinserhöhung stimmen können. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen am 28./29. Oktober hervorgeht, sprachen aus ihrer Sicht die seit der September-Sitzung veröffentlichten Daten für eine Zinserhöhung. Allerdings schlug Chefvolkswirt Philip Lane vor, den Zins wegen der erhöhten Unsicherheit unverändert zu lassen. Die Aussagen deuten darauf hin, dass die EZB ihre Geldpolitik am 17. Dezember straffen wird.

"Eine grosse Zahl von Ratsmitgliedern merkte an, dass sie eine Zinserhöhung auf der aktuellen Sitzung hätte unterstützen können, da die seit der geldpolitischen Sitzung des EZB-Rats im September eingegangenen Daten die Argumente für eine weitere Straffung der Geldpolitik bestätigt hätten", heisst es in dem Dokument. Diese Mitglieder betonten demnach, dass angesichts der sich verschlechternden Inflationsaussichten ein weiterer Zinsschritt gerechtfertigt sei, räumten jedoch gleichzeitig die erhöhte Unsicherheit, die Auswirkungen höherer Renditen auf die Finanzierungsbedingungen sowie die bislang begrenzten Anzeichen für Zweitrundeneffekte ein.

Zinserhöhung war klar - nur Zeitpunkt nicht

Die Energiepreise hätten sich über die im Negativszenario angenommenen Niveaus hinaus bewegt, und die Energieinflation verbreitere sich und werde hartnäckiger. Der Ausblick für die Gesamtinflation könnte sich in Richtung des Negativszenarios oder sogar darüber hinaus verschieben. Dementsprechend wäre ein strafferer geldpolitischer Kurs als im Basisszenario der September-Projektionen gerechtfertigt. "Da eine weitere Zinserhöhung notwendig sei - sofern sich die Inflationsaussichten nicht deutlich verbesserten -, stelle sich lediglich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt", referiert das Protokoll die Auffassung dieser Ratsmitglieder.

Voraussetzung für eine Zustimmung zu unveränderten Zinsen war laut dem Protokoll, dass die Kommunikation die feste Entschlossenheit des EZB-Rats unterstreichen würde, die Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation mittelfristig beim Zielwert von 2 Prozent stabilisiere, und zudem deutlich mache, dass die weitere Marschrichtung ohne Vorfestlegung auf eine Zinserhöhung klar sei, sofern sich die Inflationsaussichten nicht deutlich verbesserten.

Der EZB-Rat hatte den Leitzins zuletzt im September angehoben - auf 2,50 Prozent. ESTR-Forwards preisen eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte für 17. Dezember zu über 90 Prozent ein. Bis spätestens Juni wird ein abermaliger Zinsschritt erwartet.

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November 26, 2026 07:56 ET (12:56 GMT)