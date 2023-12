EZB pausiert bei PEPP-Wiederanlage über Jahreswechsel

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt lässt sich am zweiten Handelstag der Woche keine klare Richtung ausmachen. Die deutschen Anleger fassen im Verlauf etwas Mut. Die Wall Street zeigt sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den größten Börsen in Asien dominierten am Dienstag die Bären.