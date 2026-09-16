EZB/Nagel warnt vor "wirtschaftlichem Totalschaden" durch rechte Parteien

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat davor gewarnt, dass Wahlsiege rechter Parteien in Deutschland wirtschaftlichen Schäden verursachen könnten. Bei einer Veranstaltung in Paris sagte er: "Was ich von der einen oder anderen rechten Partei höre, das grenzt schon an wirtschaftlichen Totalschaden... es sorgt mich sehr, was dort passiert". Das gehe über das Wahlergebnis in einem Bundesland in Deutschland hinaus, "es geht am Ende auch hier um Europa", sagte Nagel, ohne die AfD namentlich zu nennen. Er fügte hinzu: "Was Europa im Kern doch ist, das ist ein Friedensprojekt."

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September 16, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)