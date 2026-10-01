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01.10.2026 14:41:43
EZB/Nagel: TPI wird nur aus geldpolitischen Gründen eingesetzt
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihr Transmission Protection Instrument (TPI) nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel nicht einsetzen, weil ihr die Differenz zwischen den Anleiherenditen eines Landes und denen eines anderen Landes (Spread) zu hoch erscheint. "Das Mandat des EZB-Rats ist glasklar Preisstabilität, und alle Instrumente... haben nur einen Zweck: Es muss am Ende mit der Umsetzung der Geldpolitik zu tun haben", sagte Nagel bei einer Veranstaltung des Official Monetary and Financial Institutions Forum (Omfif). Die EZB habe auch verschiedene andere Instrumente, aber die hätten niemals etwas mit der Höhe von Spreads zu tun. Einen Kommentar zu den Spreads französischer Staatsanleihen lehnte Nagel ab.
Kontakt zum Autor: Hans.Bentzien@dowjones.com
DJG/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2026 08:42 ET (12:42 GMT)
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