EZB/Nagel: Stablecoin-Hype ist vorbei

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel sieht Anzeichen dafür, dass der Hype um Stablecoins vorbei ist. Bei einer Podiumsdiskussion in London verwies Nagel darauf, dass es vor einiger Zeit noch die Prognose gegeben habe, dass Stablecoins ein Volumen von 1 Billionen US-Dollar erreichen könnten. "Was mir in den letzten zwölf Monaten jedoch aufgefallen ist: Das ausstehende Volumen an Stablecoins stagniert bei etwa 320 Milliarden US-Dollar. Es gibt also keinen Hype mehr, und ich denke, es gibt gute Gründe dafür, warum dieser Hype mehr oder weniger vorbei ist", sagte er bei einer Veranstaltung des Official Monetary and Financial Institutions Forum (Omfif).

Stablecoins seien kein günstiger Weg, um Geld von A nach B zu transferieren. Das sei zwar oft behauptet worden, "aber heute wissen wir es besser". Dahinter stünden auch einige versteckte Kosten. "Die Technologie ist also keineswegs so überlegen, wie einige noch vor ein paar Jahren dachten", sagte Nagel.

Anfang der Woche hatte der Bundesbankpräsident gesagt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) Stablecoins mit einem digitalen Euro überflüssig machen könnte. "Ich glaube, Stablecoins könnten am Ende ein überflüssiges Produkt werden", sagte er. Es gebe einen digitalen Euro, es gebe das Apia-Projekt und das Pontes-Projekt, und man denke über tokenisierte Einlagen nach. "Ich glaube als Zentralbanker, dass wir ein öffentliches Gut anbieten können, dass die Bedürfnisse bedient, wenn wir über Zahlungssysteme in Europa reden", sagte Nagel weiter. Er rechne damit, dass dieser Prozess Ende dieses Jahres beendet werde könne.

Kontakt zum Autor: Hans.Bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 07:01 ET (11:01 GMT)