EZB/Lagarde: Wirtschaft der Eurozone zwischen Basis- und Negativszenario

Von Ed Frankl

DOW JONES--Der Energiepreisschock infolge des Iran-Krieges bewegt sich derzeit zwischen dem Basisszenario und dem Negativszenario der Europäischen Zentralbank, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Dienstag sagte. Die EZB hatte im vergangenen Monat drei mögliche Szenarien zu den Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Eurozone entworfen. Das Negativszenario (Adverse Scenario) prognostiziert einen stärkeren Inflationsanstieg und ein geringeres Wachstum als das Basisszenario, wobei die Auswirkungen jedoch nicht so gravierend wären wie im schlimmsten Fall (Severe Scenario).

"Wir befinden uns, glaube ich, irgendwo zwischen dem Basis- und dem Negativszenario", sagte Lagarde Bloomberg News am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, D.C. Sie betonte jedoch, dass sich die Lage "jeden Tag" ändern könne.

Das Negativszenario der EZB, das von stärker steigenden Energiepreisen sowie erhöhter Unsicherheit ausgeht, sieht für dieses Jahr eine Inflation von 3,5 Prozent vor - was 0,9 Prozentpunkte über dem Basisszenario liegt. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) läge demnach bei 0,6 Prozent, also 0,3 Prozentpunkte niedriger.

Im März veröffentlichte die EZB zudem ein Extremszenario, das einen stärkeren und anhaltenderen Energiepreisschock, grössere Unsicherheit und stärkere Zweitrundeneffekte beinhaltet. In diesem Fall läge die Inflation in diesem Jahr bei 4,4 Prozent und das BIP-Wachstum bei 0,4 Prozent.

"Für die Geldpolitik bedeutet das, dass... wir völlig agil sein und bereitstehen müssen, in die erforderliche Richtung zu steuern. Und zweitens müssen wir, wie wir wiederholt gesagt haben, datenabhängig agieren", erläuterte Lagarde. "Das bedeutet zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass wir uns in die eine oder andere Richtung bewegen. Und es legt sicherlich keinen Zinspfad fest, den ich heute bestätigen könnte", fügte sie hinzu.

Zwar benötige die EZB mehr Daten als Grundlage für ihre geldpolitischen Entscheidungen, Lagarde betonte jedoch, dass die Zentralbank nicht zögern werde zu handeln.

Unabhängig davon senkte der IWF am Dienstag seine Wachstumserwartung für die Eurozone in diesem Jahr auf 1,1 Prozent. Im Januar - vor dem durch den Nahost-Konflikt ausgelösten Anstieg der Öl - und Gaspreise - war er noch von 1,3 Prozent ausgegangen.

Lagarde erklärte zudem, dass sie ihr Mandat als EZB-Präsidentin, das im nächsten Jahr endet, vollenden werde. "Wenn grosse Wolken am Horizont aufziehen, verlässt der Kapitän das Schiff nicht. Und dieser Kapitän wird das Schiff nicht verlassen. Denn ich sehe Wolken", sagte sie.

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April 14, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)